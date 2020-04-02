شكرا لقرائتكم ساسي وبن شرقي.. تجربة خافتة بالسعودية ومتوهجة في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعيش ثنائى الزمالك التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى حالة من التوهج والتألق مع الفريق الأبيض فى الفترة الحالية خاصة الأخير، الذى بات أهم الأوراق الرابحة فى صفوف الفريق الأبيض، وإن كان الأول لم يستعيد المستوى الذى كان عليه فى الموسم الماضى حتى الآن، ولكنه يظل لاعباً مهما فى تشكيلة الزمالك.

وبات بن شرقى أهم لاعب فى صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الحالى وهداف الفريق فى دورى الابطال، وصاحب نصيب الأسد فى حسم صعود فريقه فى الصعود إلى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتتويج بلقب السوبر الأفريقى على حساب الترجى بفضل أهدافه القاتلة والتى كانت نقطة تحول فى ترجيح كفة أبناء زامورا، رغم أن كل التوقعات كانت تصب لصالح الفريق التونسي.

بينما يلعب ساسى دورا محورياً فى وسط ملعب الزمالك رفقة طارق حامد وتمكين الفريق من بسط سيطرته على منطقة وسط الملعب أو المناورات، واعطاء الأفضلية فى الاستحواذ والتحكم فى رتم المباراة لفريقهما.

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ورغم أن الثنائى باتا من أهم اللاعبين فى صفوف الزمالك إلا أن تجربة الثنائى لم تكن بهذا النجاح فى الدورى السعودى سواء فى النصر بالنسبة لساسى أو الهلال بالنسبة لبن شرقي.

ولم يشارك ساسى مع النصر بشكل أساسى واكتفى بالظهور فى 9 مباريات فقط فى 6 شهور وصنع هدفين ولم يسجل أية أهداف.

وبالنسبة لبن شرقى لم يكن يشارك فى الهلال السعودى وظهر معه فى 13 مباراة، سواء فى الدورى السعودى أو دورى أبطال آسيا، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين ليغيب بعدها عن المشاركة مع بطل آسيا ويتم إعارته إلى الدورى الفرنسى عبر فريق لانس، قبل أن يعود لناديه ويتم بيعه للزمالك بشكل نهائي.