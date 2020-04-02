شكرا لقرائتكم أشرف قاسم: الأهلى تعامل باحترافية فى ملف التجديد لحسام عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف قاسم نجم مصر والزمالك الأسبق ، ان النادى الاهلى تعامل باحترافية في التعامل مع ملف التجديد لحسام عاشور كابتن الفريق الأحمر بعيدا عن العواطف .

وقال نجم الزمالك في الجيل الذهبى بعقد الثمانينيات، فى تصريح خاص، أن العواطف كانت زمان لكن دلوقتى أحتراف ، و إدارة الاهلى نفذت رغبة فايلرالمدير الفني السويسرى في احتياجاته وراى ، وهذا طبيعى لانها لو أعترضت أو أجبرت المدير الفني ستتحمل تبعات ذلك في حالة حدوث اى مشكلة .

وأضاف قاسم أن لجنة التخطيط بالاهلى يقودها شخصيات محترمة برئاسة محسن صالح الذى يمتلك فكر ورؤية وكان لها موقف واضح وأحترام لرأى الجهاز الفني الذى أعلن عدم الحاجة للاعب ومنح الفرصة للاعبين اخرين .

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تواصل لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى،برئاسة محسن صالح، مع حسام عاشور لاعب الفريق لمعرفة قراره النهائى سواء بالاعتزال بنهاية الموسم الجارى أم الرحيل لنادٍ آخر بعد قرار الأهلى بعدم تجديد عقد اللاعب.

وعلم "الخليج 365" أن أعضاء فى لجنة التخطيط التى تضم زكريا ناصف وخالد بيبو بخلاف محسن صالح تواصلوا خلال الأيام الماضية مع حسام عاشور لمعرفة قراره النهائى بشأن مستقبله الكروى، خاصة أن اللاعب لم يحسم مصيره حتى الآن، وتدخل عدد من زملاء حسام عاشور لإقناعه بعدم الرحيل عن الأهلى واستثمار العرض المقدم له من النادى.

وكان محمود الخطيب رئيس الأهلى قد لبّى رغبة حسام عاشور وعقد معه جلسة ودية بناءً على طلب الاخير وشرح عاشور للخطيب الموقف كاملًا بخصوص عقده الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجاري، فيما أكد رئيس الأهلى على تقديره لعاشور وتاريخه وما قدمه على مدار سنوات طويلة وأنه أحد ابناء النادى المخلصين.