شكرا لقرائتكم الثعلب الصغير عن رفض أحمد فتحى التجديد للأهلى: لا يمكن أن نلومه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام نجم مصر والزمالك السابق ، عن رأيه في عدم تجديد أحمد فتحى لاعب الاهلى لناديه وقراره بعدم الاستمرار في القلعة الحمراء بانه حرية شخصية للاعب يتخذ ما يراه من قرارات وفقا لحساباته .

وكان أحمد فتحى رفض عرض الاهلى للتجديد مقابل 23 مليون جنيه لمدة موسمين بواقع 11 مليون في الموسم الأول ، و12 مليونا في الموسم الثانى ، وترددت أنباء عن توقيعه لبيراميدز مقابل 45 مليون جنيه لمدة 3 مواسم بواقع 15 مليون في الموسم الواحد .

وقال الثعلب الصغير أن أحمد فتحى لاعب كبير ، ويمتلك القدرة على اتخاذ القرار الذى يناسب حساباته الشخصية ، ولا يمكن أن نلومه على قراره بعدم التجديد للاهلى وبالتأكيد هو يعلم ان قراره لن يكون له مستقبل في القلعة الحمراء سواء مدربا أو إداريا ، والا كان قرر البقاء مهما كانت الخسائر المالية والتضحيات .

وأضاع نجم الزمالك السابق إن غضب جمهور الاهلى من أحمد فتحى لانهم لهم حساباتهم بان اللاعب كلان لازم يوافق على عرض الاهلى مهما كانت الفلوس ، وهذا يعد أزدواجية الجمهور بانه يغضب اذا تركه لاعب مهم من وجه نظرهم ولكن يهاجم ويرفض بقاء اللاعب إذا قل عطائه .

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يعد أحمد فتحي من أبرز لا عبى الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه في 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وأسهم في فوز الفريق بالعديد من البطولات، منها 9 ألقاب للدوري المصري و3 لدوري أبطال أفريقيا، وأبلغ أحمد فتحي إدارة النادي الأهلي اليوم الأربعاء، بعدم التجديد والانتقال لنادى بيراميدز في صفقة انتقال حر، بعد طلبه مهلة لمدة 48 ساعة، عقب الجلسة التي عقدها مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات أول أمس الاثنين، والتي لم تشهد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفيين.

وأكمل رحيل أحمد فتحي عن الأهلي سلسلة الراحلين من الجيل الذهبي للنادي الأهلي بعد رحيل شريف إكرامي وحسام عاشور.

وأعربت لجنة التخطيط بالأهلي التوفيق لأحمد فتحي في مسيرته المقبلة، بعدما قرر الرحيل عن المارد الأحمر، واستكمال مسيرته في بيراميدز.