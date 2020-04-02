شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع مسئولو النادى الأهلي تدعيم الجبهة اليُمنى ضمن أهم أولويات الإدارة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجارى عقب رفض تجديد عقده.

وبات الأهلي مشغولاً بشكل كبير بتدعيم الجبهة اليُمنى أكثر من أى وقت مضي وأكثر من أى مركز آخر، خاصة أن هذا المركز لم يعد فيه سوى محمد هانى، لذا بدأت بوصلة القلعة الحمراء تتجه نحو أكثر من ظهير أيمن فى الدوري المحلي لتعويض رحيل أحمد فتحي وهو ما نرصده فى سياق التقرير التالي:

س: كيف يُفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحى؟

ج: هناك أكثر من لاعب مُرشح لتدعيم هذا المركز، فى مقدمتهم كريم العراقى (المصرى) وباهر المحمدى (الإسماعيلي) وثنائى بيراميدز رجب بكار وعمر جابر.

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س: هل يملك الأهلى لاعبين مُعارين قد يكون لهم دور فى تدعيم الجبهة اليُمنى؟

ج: الأهلي لديه باسم على مُعار للجونة، وكريم يحيى مُعار لسموحة، وكلاهما مُرشح للعودة للأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحي.

س: ما حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعبين أجانب لتدعيم الجبهة اليُمنى؟

ج: الأهلي لا يفكر فى ضم ظهير أجنبى فقد اتفق مسئولو النادى على أن يكون تدعيم هذا المركز بلاعب من الدورى المحلى.

س: وماذا عن تفاوض الأهلي مع السودانى أطهر الطاهر والتونسى حمدى النقاز؟

ج: لم يتعدى الأمر مجرد ترشيحات رفضها الأهلي سريعاً، لأنه لا يرغب فى ضم ظهير أجنبى لهذا المركز، لذا فالنادى لم يتفاوض مع أطهر الطاهر لاعب الهلال السودانى ولا مع حمدى النقاز ظهير الزمالك السابق ونادى سودوفا الليتواني حالياً.