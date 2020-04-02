الامارات | تركي آل الشيخ يطمئن جمهور الأهلي المصري بعد رحيل أحمد فتحي

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يطمئن جمهور الأهلي المصري بعد رحيل أحمد فتحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 أبريل 2020 علق رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية الرئيس الفخري السابق للنادي الأهلي المصري تركي آل الشيخ على رحيل الظهير الأيمن لفريق القلعة الحمراء، أحمد فتحي المنتقل إلى نادي بيراميدز، قائلاً: "اللي يمشي يمشي نجيب قدو مية مرة". وكتب آل الشيخ على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك": "إنتو عارفين سبب ابتعادي الفترة اللي فاتت.. لكن تلقيت اتصالا اليوم من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أخي الكابتن محمود الخطيب ووضح لي وجهة نظره وتقبلتها.. وعشان جمهور الأهلي مايباتش زعلان.. اللي يمشي يمشي نجيب قدو مية مرة".

وكان أحمد فتحي رحل عن الأهلي لعدم الاتفاق على المقابل المادي وينتظر أن يلتحق بنادي بيراميدز. Advertisements Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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