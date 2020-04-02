الامارات | أندية أوروبا تتسابق على نجم ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن أندية أوروبا تتسابق على نجم ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ركز غلاف صحيفة "إس" الإسبانية، الصادرة اليوم الخميس، على صراع كبار أندية أوروبا، للتعاقد مع من نجم ريال مدريد أشرف حكيمي (27 عاماً)، المعار إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، في ظل التألق الذي بدى عليه اللاعب في الدوري الألماني خلال الموسم الحالي.

وتصدر عنوان "ولادة نجم" الصفحة الأولى للصحيفة الإسبانية، في مقال رصدت خلاله الصحيفة، اهتمامات كل من يوفنتوس الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالتعاقد مع الإسباني أشرف حكيمي المنحدر من أصول مغربية، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة إعارته مع دورتموند الألماني، وعودته إلى صفوف النادي الملكي، خصوصاً أن عقد إعارة اللاعب ينتهي يونيو المقبل.

ويذكر أن ارتباط حكيمي مع ريال مدريد يعود إلى العام 2016، قبل أن يخوض في الأول من أكتوبر عام 2017 مباراته الرسمية الأولى بقميص النادي الملكي، ليصبح حينها أول لاعبٍ من أصل عربي يظهر رسمياً بقميص ريال مدريد، ليحمل صيف عام 2018 توجه إدارة النادي الإسباني لقرار إعارة حكيمي إلى فريق بوروسيا دورتموند لمدة عامين، في عقد ينتهي في يونيو 2020، ما يفتح الباب أمام عودة اللاعب إلى صفوف ناديه الأم، خصوصاً أن عقده مع ريال مدريد مستمر حتى صيف 2021.