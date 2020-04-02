شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يتعرض لحادث سرقة (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش المعار من النادي الأهلي، صباح اليوم الخميس، لحادث سرقة محتويات سيارته وتحطيمها من قبل مجهولين.

ونشر عمرو جمال، صورة لسيارته المحطمة على حسابه الخاص بموقع إنستجرام، معلقًا: «حسبي الله ونعم الوكيل».