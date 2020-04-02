شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تخطط لخطف يورجن كلوب من «أنفليد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحاول الاتحاد الألماني لكرة القدم، خلال الفترة الجارية فتح باب التفاوض مع المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني الحالي لفريق ليفربول الإنجليزي، لتوليه قيادة «الماكينات» خلال الفترة المقبلة خلفا للمدير الفني الحالي يواخيم لوف، الذي قدم خلال المباريات الماضية أداءا سيئا للغاية مع المنتخب خاصة في تصفيات الأمم الأوروبية.

ووفقا لما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فأن فريق ليفربول وإدارته سيواجهان صعوبات قاسية خلال الفترة المقبلة تحديدا نهاية الموسم الكروي الحالي المعلق بسبب تفشي كورونا في إنجلترا وعدد من بلدان العالم.

وأضاف التقرير، أن الصعوبات تأتي لأن الاتحاد الألماني لم يترك مدرب «الريدز» يفلت من يديه خاصة وأنهم يريدون إعداد منتخبا قويا خلال المرحلة المقبلة يستطيع تصحيح مسار الكرة الألمانية وعودة البطولات العاليمة إلى دولاب «الماكينات».