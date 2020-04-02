شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يمدد عقدي «رشدي» و«مجدي».. وينفي أنباء مفاوضات «صادق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مدد مجلس إدارة نادي الجونة، عقود عدد من لاعبي الفريق الكروي الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك خلال فترة توقف الدوري الممتاز الحالية بسبب انتشارفيروس كورونا المستجد.

تأتي هذه الخطوة في إطار رغبه النادي في الحفاظ على حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق الكروي تحت قيادة نادر شوقي المشرف العام على الفريق، والإدارة الفنية للمدير الفني البرتغالي بيدرو بارني، ومدد مسؤولي النادي عقد ثنائي الفريق إسلام رشدي وأحمد مجدي باعتبارهما أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

كما نفى مسؤولو نادي الجونة الأنباء التي ترددت داخل النادي الإسماعيلي بشأن وجود مفاوضات مع محمد صادق لاعب الدراويش، لوجود لاعبين مميزين في ذلك المركز مقيدين بقائمة الفريق ومرتبطين بتعاقد مع النادي.