شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض التعاقد مع أطهر الطاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الاهلي فكرة ضم أطهر الطاهر ظهير فريق الهلال السوداني لتدعيم الجبهة اليمنى خلال الفترة المقبلة بعد رحيل أحمد فتحي الذى ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ورفض تجديد عقده بسبب الخلاف حول المقابل المالي.

إدارةالاهلي تلقي ترشيحات بالجملة لتدعيم الجبهعة اليُمنى بلاعب جيد وصاحب خبرات وشهدت الأيام الماضية ترضيح أكثر من ظهير محلي أبرزهم على فوزي (أنبي) ورجب بكار ( بيراميدز) وكريم العراقي ( المصري) ومعهم السوداني أطهر الطاهر ظهير فريق الهلال السوداني فضلاً عن حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق ونادي سودوفا الليتواني حالياً.

ورفض مسئولوالاهلي فكرة الدخول في الظهير السوداني لعدة أسباب يأتي في مقدمتها أن اللاعب غير مناسب فنياً للأهلي فضلاً عن أن القلعة الحمراء لا ترغب في ضم ظهير أجنبي وتُفضل أن يكون الظهير الأيمن الذي سيخلف أحمد فتحي من الدوري المصري ورغم أن وظيل اللاعب السوداني أكد أن هناك أندية مصرية ترغب في ضم الظهير السوداني إلا أن الاهلي أعلن أنه لم ولن يدخل في هذه الصفقة وأن الامر كان مجرد ترشيحات من البعض وتم رفضها مبكراً للأسباب السابقة.

Advertisements

على صعيد متصل ، لم يُبد رينيه فايلر إنزعاجاً واضحاً لرحيل أحمد فتحي لاعب الفريق بنهاية الموسم الجاري فقد أبدى المدير الفني للأهلي قناعة برحيل اللاعب، وقال مصدر في الاهلي ، لـ"اليوم السابع" أن فايلر كان يرى أن أحمد فتحي لاعب قوي وحماسي لكن لا يمكن أن يلعب أساسياً في فريق كالأهلي بسبب عامل السن حيث يبلغ اللاعب حالياً 37 عاماً.

وتابع المصدر : فايلر كان يرى أن فتحي دائم المشاكل إذا غاب عن التشكيل الأساسي وهذا أمر أغضب المدرب السويسري كثيراً حيث يؤكد فايلر دائماً أن اللاعب المتكامل هو من يؤدي دوره ويلتزم بتعليمات ورؤية المدير الفني في التشكيل ولا يعترض عليها ولا يُثير المشاكل حينما يجلس على الدكة.

وأوضح المصدر أن فايلر كان صريحاً مع أحمد فتحي في مرات كثيرة سابقة حينما أخبره بأن عليه التحكم في أعصابه وعدم إثارة المشاكل وأحترام وجهة نظر الجهاز الفني بعدم المشاركة في بعض المباريات لأن هذا أمر خاص بالمدير الفني ولا يمكن الإعتراض عليه.

فايلر يرى أيضاً أنه ليس منطقياً أن يكون كابتن الفريق هو أحد المُتسببين في إثارة المشاكل لعدم المشاركة وهذا ما فعله أحمد فتحي كثيراً خلال الفترة الماضية فعندما كان يجلس على الدكة كان يُثير المشاكل رغم أنه كان أحد كباتن الفريق ومن الأفضل أن يقوم بـ"لم شمل" الفريق مثلما كان يفعل شريف إكرامي حارس الفريق.