شكرا لقرائتكم عمر جابر يدخل سباق المرشحين لتعويض رحيل الجوكر عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل عمر جابر ظهير أيمن بيراميدز ترشيحات مسئولي النادي الأهلي للتعاقد معه وتدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد وتعويض رحيل أحمد فتحي ، الذي وضع حدا لمسيرته مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، بعدما رفض تمديد عقده واختار خوض تحدي جديد بعيدا عن قلعة الجزيرة.

ورغم انتماء عمر جابر للزمالك ورغبة اللاعب في العودة إلى القلعة البيضاء، إلا أن إدارة الأهلي تضعه ضمن المرشحين لتدعيم الجبهة اليمنى في الموسم المقبل، لاسيما باعتباره من أكثر اللاعبين مميزين في هذه الجبهة وصاحب خبرات كبيرة، كونه يلعب لصفوف المنتخب الوطني ويقدم مستويات ثابتة في المواسم الماضية.

ويسعى الزمالك بقوة لاستعادة عمر جابر لسد الثغرة في الجبهة اليمنى خاصة منذ رحيل التونسي حمدي النقاز، لاسيما أن الإدارة البيضاءتراه البديل الأمثل لسد مشكلة الجبهة اليمنى، في ظل تراجع مستوى حازم إمام في الفترة الأخيرة وقلة خبرة أحمد عيد الناشئ الصاعد لسد العجز بتلك الجبهة.

وتحدث الإعلامي خالد الغندور عن اهتمام الزمالك باستعادة ظهيره السابق في الموسم الجديد، لاسيما مع وجود رغبة لدى اللاعب والجهاز الفني وكذلك شيكابالا قائد الفريق الأبيض في استعادة جابر مرة وتدعيم الجبهة اليمنى للزمالك في الموسم الجديد باعتبارها من أهم المراكز المطلوبة للتدعيم في الأهلي.

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وما يؤكد اهتمام الأهلي بضم عمر جابر، هو تأكيد طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالأهلي والذي تمنى قدوم اللاعب إلى الأهلي في الموسم المقبل، ويراه البديل الأمثل من بين لاعبي الدوري المصري لتعويض غياب فتحي.

وأبلغ أحمد فتحى نجم دفاع الأهلى إدارة ناديه برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض الأحمر الخاص بتجديد عقده، ووقع أحمد فتحى لبيراميدز فى وقت سابق لمدة 3 سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ومن جانبه وجه النادى الأهلى رسالة مقتضبة لأحمد فتحى بعد إعلانه الرحيل رسمياً عن النادى بنهاية الموسم الجارى، جاء نصها كالتالى "وأعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجارى".

أحمد فتحى خاض مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

بدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.