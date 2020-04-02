شكرا لقرائتكم شوبير: لاعب أجنبى خارج قائمة الأهلى وصفقتان من العيار الثقيل بالطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الأسبق ، أن هناك مكالمة جمعت السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بمحمود الخطيب رئيس ناديه ، أبلغه خلالها المدرب السويسرى بالمراكز التى تحتاج للتدعيم فى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى على أون سبورت : " الاهلى سيعقد صفقتين من العيار الثقيل فى الصيف وليس من بينهم حارس مرمى ، فايلر أبلغ الخطيب بالمراكز التى تحتاج للدعم فى مكالمة هاتفية ووعده الأخير بتلبية كل طلباته"

وأضاف شوبير: " أما عن موقف المعارين فلقد حسم فايلر قراره بعودة أكرم توفيق لاعب الاهلى المعار للجونة بعدما تلقى تقارير أشادت باللاعب فضلا عن أهمية عودته بعد رحيل أحمد فتحى ليدعم مركزى الوسط والباك رايت ، ويعد الثنائى صلاح محسن مهاجم الاهلى المعار لسموحة وعمار حمدى صانع ألعاب الاهلى المعار للطلائع هم الاقرب للعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم ، فيما لايزال فايلر يدرس موقف محمد شريف مهاجم انبى المتألق "

وتابع حارس الاهلى الاسبق : " إدارة الاهلى تدرس الاستغناء عن لاعب اجنبى من المتواجدين فى الفريق بنهاية الموسم ولم يتحدد هويته حتى الان"

وتوقف النشاط الكروي في مصر، بعد قرار اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم بتعليق النشاط لمدة شهر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

Advertisements

الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص،تضررت بشكل كبير من فيروس كورونا، بدءا من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.

النادي الأهلي متصدر جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروي، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة.

وكانت أمام الأهلي ومدربه السويسرى “رينيه فايلر” فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التي قد يفشل في تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروي بشكل نهائي هذا الموسم، أو حتى عند عودته مطلع الشهر المقبل، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.

وقاد فايلر الأهلي لصدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، حيث خاض فايلر مع الأحمر 17 مباراة في الدوري، حقق 16 انتصارًا، وتعادل في مباراة وحيدة، كما سجل لاعبوه 46 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وأصبح صاحب ثاني أفضل انطلاقة في بطولة الدوري بعد مانويل جوزيه والذي حقق 17 انتصارا متتاليا موسم 2004 / 2005.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.