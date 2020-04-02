شكرا لقرائتكم اتحاد المصارعة يتواصل مع مصطفى النمر لإعادته من أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل اتحاد المصارعة مع مصطفى النمر لاعب المنتخب" و المتواجد حاليا فى الولايات المتحدة الامريكية ، للعودة الى البلاد ، ضمن الطائرة التى ستقل المصريين العالقين هناك .

وتواصل احد مسئولى الاتحاد مع اللاعب عبر " فويس مسدج " رسالة صوتية ، يسألونه حال رغبته العودة الى القاهرة ، أن يتواصل معهم لادراج اسمه ضمن العالقين هناك ، وبالتى يعود الى مصر مرة أخرى فى ظل تفشى فيروس كورونا فى مختلف الدول.

وتأتى مخاطبة النمر، خاصة وانه يلعب مع احد الاندية فى امريكا، ولكن يمثل مصر فى البطولات القارية ، ويسجل فى البطولات باسم مصر بحانب اسم النادى الامريكى الذى يلعب له ، وحال تأهله للاولمبياد سيكون باسم مصر .

Advertisements

وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب من جميع الاتحادات الرياضية ضرورة مخاطبة اللجنة الأولمبية في أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية.

وأخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية جميع الاتحادات الرياضية بضرورة اخطار اللجنة الأولمبية بأسماء اللاعبين العالقين بالخارج والدول المتواجدين بها وصور جوازات السفر وذلك في ضوء تعليق حركة الطيران بسبب تفشي مرض كورونا.

جاء طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من أجل التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة لإعادة اللاعبين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن في إطار حرص مسئولي الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على أبناء مصر العالقين في الخارج حاليا وعودتهم إلى وطنهم بعد تفشي فيروس كورونا