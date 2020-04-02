شكرا لقرائتكم كيف تقضى عائلة الغنام يومها فى موسم الكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى ظل حظر التجول وتوقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا بمختلف دول العالم، والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين، اليوم السابع يتواصل مع عائلات الرياضات المختلفة لمعرفة كيفية تعاملهم مع الوضع الراهن، وكيف يقضون يومهم.

عائلة اليوم هى عائلة الغنام ، و التى تتكون من طه الغنام نجم سلة القلعة الحمراء فى العصر الذهبى و طارق الغنام لاعب الفريق السابق والمدير الادارى الحالى للفريق ، بالاضافة الى رحاب الغنام عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة السلة .

وتقضى عائلة الغنام اوقاتها فى فترة الحظر فى المنزل ، حيث يقيم الغنام الكبير فى منزله ، بينما يقيم طارق مع زوجته واولاد ، وكذلك رحاب الغنام ، فى ظل تفشى الفيروس ، والاجراءات الاحترازية لتجنب كورونا .

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ويتواصل افراد العائلة عن طريق الفيديو كول ، للاطمئنان على بعضهم البعض ، والبقاء فى المنزل حفاظا على سلامتهم .

ويتوجه الغنام الكبير بالنصائح الى ابناؤه و احفاده ، فيقول لهم :" مفيش نزول ، مفيش زيارات ، مطالبهم بالتحمل حتى نستطيع المرور من هذه الأزمة ، ومتمنيا ان تمر هذه الايام على خير لكل المصريين "

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.