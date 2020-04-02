شكرا لقرائتكم رجب بكار يبلغ بيراميدز برغبته فى اللعب للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ رجب بكار نجم دفاع بيراميدز ادارة ناديه برغبته في اللعب للأهلي بداية من الموسم الجديد لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، بعد الدخول في مفاوضات مكثفة معه خاصة بعد تأكد رحيل أحمد فتحي عن الأهلي بنهاية الموسم لعدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط بشأن تجديد عقده.

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وأكد مصدر مطلع في نادي بيراميدز ان رجب بكار تلقى عرضين من الأهلي والزمالك الا ان اللاعب ابلغ ادارة النادي برغبته في اللعب للفريق الأحمر معتذرا عن الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك الراغب بقوة ايضا في الحصول على خدماته.

ويعد رجب بكار على رأس المرشحين للانتقال للأهلي في الصيف لتدعيم الجبهة اليمني ويأتي من بعده كريم العراقي مدافع نادي المصري حيث يفضل الاهلي حتي الآن ان يكون تدعيم الجبهة اليمني بلاعب مصري عن ان يكون لاعب اجنبي.