شكرا لقرائتكم أسباب تباين مستوى الأهلي في الدوري عن إفريقيا وفقا لرؤية فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من اللغط والحيرة سيطرت على جماهير الكرة المصرية والأهلاوية بشكل خاص، من تباين مستوى الفريق الأحمر في المسابقة المحلية "الدوري المصري" عن البطولة القارية "دوري الأبطال"، وظهور الأهلي بشكل قوي في المسابقة المحلية ولكن ليس بهذا المنوال في البطولة القارية، وهو ما دفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر لتوضيح الموقف.

ويرى فايلر أن تباين مستوى الأهلي في الدوري عن أفريقيا، أن الأهلي يواجه فرقا يعرفها عن ظهر قلب في الدوري المصري، ولا يواجه صعوبات في جمع المعلومات الكافية عنها، ومعرفة ابرز اللاعبين في صفوف المنافس المحلي وبواطن القوة والضعف في صفوفه بعكس الحال في المسابقة القارية التي تحتاج لجهد كبير من أجل جمع المعلومات عن المنافس وحالة الفريق قبل اللعب ضده.

كما يؤمن فايلر بأن اللعب في افريقيا يختلف بسبب تقارب المستوى بين الفرق الإفريقية، لأنه يشارك في البطولة القارية أفضل فريقين من كل بلد، وهو ما يجعل المسابقة قوية، والمنافسة أشرس مما عليه الحال في الدوري المصري، وما يترتب عليه من ظهور الفريق بمستوى مختلف بين الظهور في البطولتين، ويراه أمر طبيعي.

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ويؤمن فايلر أن الأهلي يسير بشكل ثابت نحو الهدف وهو المنافسة على البطولات خاصة بعد صعوده لنصف نهائي دوري الأبطال، ويرى أن فرصه في التتويج باللقب قائمة، وإن كان يتمنى أن يحقق حلم الأهلاوية في استعادة اللقب القاري.

ويقتنع فايلر بأن الأهلي يقدم مستويات طيبة مع الفريق الأحمر ولا يقف على لاعب بعينه بل يحاول إيجاد البديل المناسب للتعامل مع أية ظروف بدليل أن غياب رمضان صبحي نجم الفريق لم يؤثر على مشوار الفريق سواء محليا أو افريقيا، حيث استمر الفريق في تحقيق الانتصارات ومواصلة مشواره في البطولتين.

وتمنى فايلر استكمال مسابقة الدوري التي يتربع فريقها على قمتها ويقدم مستويات مميزة خلال هذه البطولة ، كمشددا على أنه سيشعر بالإحباط لو تم إلغاء المسابقة، بعدما باتت فرصة فريقه في جني اللقب مهمة للغاية.