شكرا لقرائتكم كريم العراقي : المشاركة شرط انضمامي لصفوف الأهلي والزمالك طلبنى شفهيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف كريم العراقي ظهير أيمن النادي المصري والمنتخب الأوليمبي موقفه من الانتقال لصفوف النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد تأكد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم لعدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط بشأن تجديد عقده لتوجه الادارة الحمراء له الشكر على الفترة التي قضاها داخل النادي.

وقال كريم العراقي في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "المشاركة شرط انتقالي لصفوف الأهلي أو أي نادي آخر يدخل في مفاوضات مع المصري الذي ارتبط معه بعقد ممتد لمدة موسمين .. بالتأكيد أمر اللعب أصبح أسهل في الأهلي بعد رحيل أحمد فتحي ولكني امتلك عرض شفهي آخر من الزمالك وعدد من الأندية الأخري".

ويعد كريم العراقي أحد المرشحين لخلافة أحمد فتحي في الأهلي برفقة رجب بكار نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني ووجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي التونسي.

وقرر أحمد فتحى إسدال الستار على مسيرته الكروية مع النادى الأهلى وإعلانه الرحيل بعد الخلاف على التفاصيل المادية بشأن تجديد عقده مع القلعة الحمراء.

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الساعات القادمة من المتوقع أن تشهد انضمام أحمد فتحى لنادى بيراميدز الذى عرض عليه 16 مليون جنيه أي أعلى 5 ملايين جنيه من عرض النادى الأهلى.

وخاض أحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مع الأهلى 338 مباراة، نجح فى إحراز 24 هدفا وصنع 61 هدفا لصالح المارد الأحمر ، ليصبح الجوكر من أهم اللاعبين فى تاريخ القلعة الحمراء .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 19 بطولة مع الأحمر بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وبدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.