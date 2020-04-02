شكرا لقرائتكم محمد الشناوى.. النوايا الحسنة تنصب حارس الأهلى "نمبر 1 " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلى استحق لقب الأفضل في المباريات التي شارك فيها مع االمنتخب منذ أن حجز مقعدًا في تشكيل الفراعنة، فمنذ التمثيل الدولي الأول في المباراة الودية التي جمعت مصر والبرتغال استعدادًا لكأس العالم بروسيا العام الماضي، ثبت محمد الشناوي أقدامه مع منتخب مصر ليحجز مكانًا ظل شاغرًا وسببًا في حيرة المدربين منذ تقدم سن عصام الحضري وعدم وجود البديل المناسب للسد العالي.

وعادة الظروف لتخدم الشناوى مرة أخرى بعد أن أصبح قائد الفريق الأول بعد رحيل احمد فتحي ، حيث كانت المباراة الأولى لمحمد الشناوي مع الأهلي كانت بتاريخ 6 مايو 2008 في الخسارة أمام إنبي بثلاثية في بطولة الدوري.

ويعد أيمن أشرف هو القائد الثانى للأهلى فى الموسم المقبل خلفاً لمحمد الشناوى، حيث لعب لأول مرة مع الفريق الأول بتاريخ 8 فبراير 2010 في الخسارة أمام غزل المحلة بهدفين مقابل لا شيء في بطولة الدوري.

والقائد الثالث هو قلب الدفاع سعد سمير الذي شارك لأول مرة مع الفريق الأول بتاريخ 13 مايو 2010 في التعادل السلبي أمام الجونة في بطولة الدوري.

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والقائد الرابع هو رامى ربيعة حيث شارك لأول مرة مع الفريق الأول بتاريخ 21 ديسمبر 2010 في الفوز على حرس الحدود بهدفين في بطولة الدوري

ثم يأتى وليد سليمان في المرتبة الخامسة حيث شارك لأول مرة بقميص الأهلي بتاريخ 28 أغسطس 2011 في التعادل مع مولودية الجزائر 0/0 في دوري أبطال إفريقيا.

والقائد السادس هو عمرو السولية لاعب وسط الفريق الذي شارك لأول مرة مع الاهلي بتاريخ 13 فبراير 2016 في التعادل مع طلائع الجيش سلبيا في بطولة الدوري.

والقائد السابع هو التونسي علي معلول الظهير الايسر للفريق ، حيث شارك لأول مرة مع الفريق بتاريخ 27 يوليو 2016 في الفوز على الوداد البيضاوي بهدف دون رد في دوري أبطال إفريقيا.

وأسدل أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى الستار على مسيرته الكروية مع ناديه بعد فترة استمرت أكثر من 12 سنوات، بعدما أعلن ظهر اليوم انتقاله بشكل رسمى إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل مكتفيا بالفترة التى قضاها داخل جدران النادى الأحمر.

كانت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محمود الخطيب وعضوية كل من خالد بيبو وزكريا ناصف قد عقدت ثلاث جلسات مع أحمد فتحى، اثنتين مع نادر شوقى وكيل أعماله السابق الذى قام بفسخ تعاقده مع اللاعب اليوم، وواحدة مع اللاعب نفسه أول أمس الذى طلب وقتها مهلة 48 ساعة للتفكير ليعلن اليوم انتهاء مشواره مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الحالى.