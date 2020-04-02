شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يقرر استمرار صرف راتب سعيد الجدى رغم مرضه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ، أستمرار صرف راتب سعيد الجدى نجم القلعة البيضاء السابق الذى يعانى من ازمة صحية كبيرة جعلته يلزم الفراش في منزله .

سعيد الجُدي أحد نجوم الجيل الذهبى للقلعة البيضاء في عقد السبعينات ، وكان يعمل مدربا في قطاع الناشئين بنادي الزمالك منذ عدة أعوام حتى الشهور الأخيرة قبل تعرضة لوعكة صحية .

واكد مرتضى منصور أن الزمالك يقف بجوارأبنائه في أزماتهم ، ولذا قرر استمرار صرف راتبه الشهرى دون توقف ، مع تحمله بصفة شخصية علاجه حيث يتواصل أحمد مرتضى مع أسرة الجدى .

كما قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك تعيين زوجة اللاعب الراحل علاء علي لاعب الفريق الكروي الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض بالنادي .

جاء ذلك بعد عرض تقرير معها من منزلها عقب اشهر من رحيل اللاعب الشهير.

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روت زوجة الراحل علاء علي نجم الزمالك السابق، الأيام الأخيرة في حياة زوجها، قبل رحيله بسبب مرض السرطان .

وقالت: بدأ علاء في شكواه من صداع مزمن ولم نكن نتخيل اصابته بالسرطان..حيث أثبتت اشعة الرنين المغنطيسي أثبتت اصابته بورم خبيث في المخ ونشط مع الوقت وتدهورت حالته فجأة حتى وافته المنية وحصل على راحة من معاناة الألم.

وواصلت:" أشكر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على توفير معاش شهري لنا ، وأنهت تصريحاته مبديةً اندهاشها من عدم تقديم أي دعم أو مساندة من باقي الأندية التي لعب علاء علي بقميصها وعلى رأسهم سموحة.