شكرا لقرائتكم السقا : العراقى مرتبط بعقد مع المصرى ولن يرحل إلا بموافقة الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أن هناك عقد مبرم بين النادى وكريم العراقى ظهير أيمن الفريق وأن كل ما يدار فى الساحة حاليا حول اقتراب اللاعب من الأهلى او الزمالك ماهو إلا اجتهادات صحفية .

وأضاف السقا فى تصريحات خاصة أنه يمتلك عقد اللاعب الذى يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة وأنه لن يستطيع الرحيل عن النادى إلا بموافقة وبمباركة مجلس الإدارة قائلا " خلى اللى عايز يتكلم يتكلم " فى إشارة منه أن اللاعب لن يستطيع الرحيل .

وكشف المدير الرياضى للمصرى أنه عقد جلسة مع كريم العراقى منذ فترة وتحديدا عند وصول انباء عن مفاوضات الزمالك مع اللاعب من اجل استقطابه لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأبيض واقنعه بضرورة الإستمرار مع الفريق الأخضر حتى نهاية عقده مع مناقشة أى عرض يصل له بمحمل الجدية مع مجلس الإدارة .

Advertisements

أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري البورسعيدي أن "اللى ملعبش فى ناديي المصرى والإسماعيلى خسر كتير" بسبب حب جماهير الناديين للاعبى الفريقين وتشجيعهما بحرارة خلال المباريات .

وأضاف السقا فى تصريحات خاصة أنه رأى ذلك بعينه منذ توليه المسئولية الإدارية للمصرى فى جهاز طارق العشرى المدير الفنى الحالى للفريق البورسعيدى.

وشدد نجم المنتخب الوطنى الأسبق أن جماهير أندية القناة بشكل عام تحمس لاعبيها على الفوز دائما وتكون خلف اللاعبين وقت الخسارة قبل المكسب وتحثهم دائما على بذل أقصى مالديهم من أجل الفوز، مؤكدًا أن لاعبى الإسماعيلى والمصرى يكونوا مهيئين دائما للعب مباشرة فى المنتخبات الوطنية نظرًا للحمل والضغط القوى الذى يلعب تحته هؤلاء اللاعبين فى أنديتهم من الجماهير .