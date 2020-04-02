دخول علي جبر في الترشيحات للعودة إلى الزمالك

يقوم مسئولون نادي الزمالك في الدخول مع مفاوضات مع اللاعب على جبر مدافع نادي بيراميدز الآن ومدافع نادي الزمالك سابقاً من أجل أن يعود اللاعب لنادي الزمالك مرة أخرى ابتداء من الموسم القادم ولكن بشروط يقوم بوضعها نادي الزمالك بالتحديد لأن نادي الزمالك لا يعاني من أي ضرر في خط الدفاع.

ومن أهم هذه الشروط أن الصفقة هي عبارة عن انتقال حر بحيث أن لا يقوم نادي الزمالك بدفع أي أموال لنادي بيراميدز، كما أنه سيتم العم على تخفيض قيمة العقد مع نادي بيراميدز فسيحصل على الفئة الأولى من نادي الزمالك، والسبب الرئيسي لتعاقد الزمالك مع على جبر هو رغبة محمود علاء في الاحتراف.