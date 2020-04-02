شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب كالذهب لا تصدأ.. عبد نصحى ابن شيخ الجزارين و"مدفعجى" ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الكرة المصرية العديد من المواهب الكروية، التى تميز معدنها بأنه كالذهب لا يصدأ مهما تغير الزمن، فلا يمكن أن تسقط من أذهان عشاق الساحرة المستديرة، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر.

عبده نصحي، نجم الزمالك السابق هو أحد هذه المواهب الكروية، وأحد نجوم خط وسط نادى الزمالك وجيل العظماء فى فترة الستينيات والذي ولد في الأول من شهر سبتمبر سنة 1939 بحي المذبح بمنطقة السيدة زينب لأب لقب بشيخ الجزارين وكان أحد كبار مشجعي الزمالك فى فترتي الخمسينيات والستينيات مما دفع والده لانضمام فلذة كبده للقلعة البيضاء.

وبالصدفة انضم عبده نصحي إلى نادي الزمالك، حيث التقطته أعين كشافة القلعة البيضاء الباحثين عن المواهب، خلال مشاركته في مباراة مع فريق بمنطقة عابدين لقاء أمام ناشئي الزمالك ليتم اختياره لتمثيل قميص النادي وهو في سن الـ 15 من عمره.



نصحى بين لاعبى الزمالك

إشتهر لاعب الزمالك بتسديداته القوية ما دفع النقاد الرياضيين لإطلاق عليه لقب (بولاريس) نسبة إلى صاروخ يسمى (الباليستي) ينطلق من الغواصات واشتهر بالدفع والقوة.

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يعتبر نصحي أحد أجيال عظماء الزمالك في الستينيات حيث جاور حمادة إمام وأحمد مصطفى ومحمود أبو رجيلة وعصام بهيج وعمر النور، وحصد خلال مسيرته على ثلاث بطولات لمسابقة الدوري العام، وستة ألقاب لبطولة كأس مصر.

اختاره الراحل حمادة إمام أحد أيقونات القلعة البيضاء كأفضل لاعب في مصر وليس في نادي الزمالك فقط.

ودع عبده نصحي عالمنا في الأول من شهر مارس سنة 1992، ولم يرحل اسمه الذي سيظل محفورًا على جدران القلعة البيضاء كأحد أبرز لاعبي الزمالك العظماء.