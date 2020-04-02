شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: العراقى مرتبط بعقد مع المصرى ولن يرحل إلا بموافقة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى، أن هناك عقداً بين النادى وكريم العراقى، ظهير أيمن الفريق، وكل ما يدار فى الساحة حالياً حول اقترابه من الأهلى أو الزمالك مجرد اجتهادات صحفية .

وأضاف السقا، فى تصريحات خاصة، أنه يمتلك عقد اللاعب الذى يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة، ولن يستطيع الرحيل عن النادى إلا بموافقة وبمباركة مجلس الإدارة قائلا، "خلى اللى عايز يتكلم يتكلم"، فى إشارة إلى أن اللاعب لن يستطيع الرحيل .

وكشف المدير الرياضى للمصرى أنه عقد جلسة مع كريم العراقى منذ فترة، وتحديدا عند وصول أنباء عن مفاوضات الزمالك مع اللاعب من أجل استقطابه لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأبيض، وأقنعه بضرورة الاستمرار مع الفريق الأخضر حتى نهاية عقده مع مناقشة أى عرض يصل له بمحمل الجدية مع مجلس الإدارة .

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وأضاف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للنادى المصرى البورسعيدى، أن "اللى ملعبش فى ناديى المصرى والإسماعيلى خسر كتير"، بسبب حب جماهير الناديين للاعبى الفريقين وتشجيعهما بحرارة خلال المباريات .

وأشار السقا فى تصريحات خاصة إلى أنه رأى ذلك بعينه منذ توليه المسئولية الإدارية للمصرى فى جهاز طارق العشرى المدير الفنى الحالى للفريق البورسعيدى.

وشدد نجم المنتخب الوطنى الأسبق على أن جماهير أندية القناة بشكل عام تحمس لاعبيها على الفوز دائما وتكون خلف اللاعبين وقت الخسارة قبل المكسب وتحثهم دائما على بذل أقصى ما لديهم من أجل الفوز، مؤكدًا أن لاعبى الإسماعيلى والمصرى يكونوا مهيئين دائما للعب مباشرة فى المنتخبات الوطنية نظرًا للحمل والضغط القوى الذى يلعب تحته هؤلاء اللاعبين فى أنديتهم من الجماهير .