شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد الأكثر رفعا للكؤوس لـ حسام عاشور: طول مانت قادر تلعب متعتزلش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شادى محمد، كابتن النادى الأهلى السابق، أن هناك بعض الأمور لا نستطيع أن نلوم فيها إدارة النادى أو اللاعب تجاه بعض القرارات التى يمكن أن يتخذها الطرفان.

وقال شادى محمد، فى تصريحات خاصة عن عدم تجديد النادى الأهلى لحسام عاشور قائد الفريق ، لا يمكن أن نلوم الأهلى على عدم التجديد لعاشور فهذه سنة الحياة، العديد من النجوم اضطروا لإنهاء علاقتهم بالنادى لنفس السبب.

وأضاف شادى محمد ناصحاً حسام عاشور، القرار النهائى فى الاعتزال الآن أو الاستمرار فى نادٍ آخر يرجع إلى حسام عاشور، هو القادر على تحديد ما إذا كان قادراً على مواصلة اللعب أم إنهاء مسيرته الآن ولا يمكن لأحد إجباره على اتخاذ أى قرار.

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وتابع قائد القلعة الحمراء السابق، عندما رحلت عن الأهلى كان عمرى 30 عاماً لم يكن ممكناً أن أعلن اعتزالى وأنا قادر على العطاء، ورحيلى عن الأهلى لم يمح تاريخى الكبير فى القلعة الحمراء، ولا يمكن لأحد أن يتجاهل تاريخى أو يمحيه وكذلك حسام عاشور لا يمكن محو تاريخه إذا فضل اللعب بقميص نادى آخر.

ويتجه حسام عاشور قائد النادى الأهلى لقبول عرض ناديه والاعتزال بنهاية الموسم الجارى، وصرف النظر عن فكرة اللعب لنادٍ آخر، بعد رفض لجنة التخطيط تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى 2019 - 2020.

وقام عدد من زملاء حسام عاشور بالتدخل لإقناعه بعدم الرحيل عن الأهلى واستثمار العرض المقدم له بالعمل داخل قناة الأهلى وتنظيم مباراة اعتزال له، بالإضافة لعمله الإدارى أو الفنى داخل جهاز الكرة بالنادى، خاصة أن اللاعب لم ينجح حتى الآن فى الحصول على عرض خارجى جيد، وهى رغبته الأولى لضمان عدم اللعب لأى نادٍ فى مصر بخلاف النادى الأهلى.