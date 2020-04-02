شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يخاطب مصطفى النمر للعودة إلى مصر مع العالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل اتحاد المصارعة مع مصطفى النمر، لاعب المنتخب والمتواجد حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية، للعودة إلى البلاد، ضمن الطائرة التى ستقل المصريين العالقين هناك.

وتواصل أحد مسئولى الاتحاد مع اللاعب عبر رسالة صوتية، يسألونه حال رغبته العودة إلى القاهرة، أن يتواصل معهم لإدراج اسمه ضمن العالقين هناك، وبالتى يعود إلى مصر مرة أخرى فى ظل تفشى فيروس كورونا فى مختلف الدول.

وتأتى مخاطبة النمر، خاصة أنه يلعب مع أحد الأندية فى أمريكا، ولكن يمثل مصر فى البطولات القارية، ويسجل فى البطولات باسم مصر بحانب اسم النادى الامريكى الذى يلعب له، وحال تأهله للأولمبياد سيكون باسم مصر .

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وطالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، جميع الاتحادات الرياضية بضرورة مخاطبة اللجنة الأولمبية فى أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية.

وأخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية جميع الاتحادات الرياضية بضرورة اخطار اللجنة الأولمبية بأسماء اللاعبين العالقين بالخارج والدول المتواجدين بها وصور جوازات السفر وذلك فى ضوء تعليق حركة الطيران بسبب تفشى مرض كورونا.

جاء طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من أجل التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة لإعادة اللاعبين العالقين فى الخارج إلى أرض الوطن فى إطار حرص مسئولى الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى على أبناء مصر العالقين فى الخارج حاليا وعودتهم إلى وطنهم بعد تفشى فيروس كورونا.