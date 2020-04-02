شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار يبلغ بيراميدز رغبته فى الانتقال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أبلغ رجب بكار نجم دفاع بيراميدز إدارة ناديه رغبته في اللعب للأهلي بداية من الموسم الجديد لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، بعد الدخول في مفاوضات مكثفة معه، خاصة بعد تأكد رحيل أحمد فتحي عن الأهلي بنهاية الموسم لعدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط بشأن تجديد عقده.

وأكد مصدر مطلع في نادي بيراميدز ان رجب بكار تلقى عرضين من الأهلي والزمالك، إلا أن اللاعب أبلغ إدارة النادي برغبته في اللعب للفريق الأحمر معتذرا عن الدخول في مفاوضات مع نادي الزمالك بعد ترشيحه من احد وكلاء اللاعبين للانضمام للابيض .

ويعد رجب بكار على رأس المرشحين للانتقال للأهلي في الصيف لتدعيم الجبهة اليمني ويأتي من بعده كريم العراقي مدافع نادي المصري حيث يفضل الاهلي حتي الآن ان يكون تدعيم الجبهة اليمني بلاعب مصري عن ان يكون لاعب اجنبي.

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