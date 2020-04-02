شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار يبلغ بيراميدز رغبته فى الانتقال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أبلغ رجب بكار نجم دفاع بيراميدز إدارة ناديه رغبته في اللعب للأهلي بداية من الموسم الجديد لتدعيم دفاع الفريق الأحمر، بعد الدخول في مفاوضات مكثفة معه، خاصة بعد تأكد رحيل أحمد فتحي عن الأهلي بنهاية الموسم لعدم توصله لاتفاق مع لجنة التخطيط بشأن تجديد عقده.
ويعد رجب بكار على رأس المرشحين للانتقال للأهلي في الصيف لتدعيم الجبهة اليمني ويأتي من بعده كريم العراقي مدافع نادي المصري حيث يفضل الاهلي حتي الآن ان يكون تدعيم الجبهة اليمني بلاعب مصري عن ان يكون لاعب اجنبي.
على صعيد متصل، لم يُبد رينيه فايلر انزعاجاً واضحاً لرحيل أحمد فتحى لاعب الفريق بنهاية الموسم الجارى، فقد أبدى المدير الفنى للأهلى قناعة برحيل اللاعب، وقال مصدر فى الأهلى، لـ"الخليج 365"، إن فايلر كان يرى أن أحمد فتحى لاعب قوى وحماسى لكن لا يمكن أن يلعب أساسياً فى فريق كالأهلى بسبب عامل السن حيث يبلغ اللاعب حالياً 35 عاماً.
وأضاف المصدر، فايلر كان يرى أن فتحى دائم المشاكل إذا غاب عن التشكيل الأساسى وهذا أمر أغضب المدرب السويسرى كثيراً، حيث يؤكد فايلر دائماً أن اللاعب المتكامل هو من يؤدى دوره ويلتزم بتعليمات ورؤية المدير الفنى فى التشكيل ولا يعترض عليها ولا يُثير المشاكل حينما يجلس على الدكة.
وأوضح المصدر أن فايلر كان صريحاً مع أحمد فتحى فى مرات كثيرة سابقة حينما أخبره بأن عليه التحكم فى أعصابه وعدم إثارة المشاكل وأحترام وجهة نظر الجهاز الفنى بعدم المشاركة فى بعض المباريات لأن هذا أمر خاص بالمدير الفنى ولا يمكن الاعتراض عليه.
فايلر يرى أيضاً أنه ليس منطقياً أن يكون كابتن الفريق هو أحد المُتسببين فى إثارة المشاكل لعدم المشاركة وهذا ما فعله أحمد فتحى كثيراً خلال الفترة الماضية فعندما كان يجلس على الدكة كان يُثير المشاكل رغم أنه كان أحد كباتن الفريق ومن الأفضل أن يقوم بـ"لم شمل" الفريق مثلما كان يفعل شريف إكرامى حارس الفريق.
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