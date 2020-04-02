شكرا لقرائتكم خبر عن لماذ يختلف أداء الأهلى فى الدورى عن بطولة أفريقيا؟ فايلر يكشف الاختلافات الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من اللغط والحيرة سيطرت على جماهير الكرة المصرية والأهلاوية بشكل خاص، من تباين مستوى الفريق الأحمر في المسابقة المحلية "الدوري المصري" عن البطولة القارية "دوري الأبطال"، وظهور الأهلي بشكل قوي في المسابقة المحلية ولكن ليس بهذا المنوال في البطولة القارية، وهو ما دفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر لتوضيح الموقف.

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ويؤمن فايلر أن الأهلي يسير بشكل ثابت نحو الهدف وهو المنافسة على البطولات خاصة بعد صعوده لنصف نهائي دوري الأبطال، ويرى أن فرصه في التتويج باللقب قائمة، وإن كان يتمنى أن يحقق حلم الأهلاوية في استعادة اللقب القاري.

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ويقتنع فايلر بأن الأهلي يقدم مستويات طيبة مع الفريق الأحمر ولا يقف على لاعب بعينه بل يحاول إيجاد البديل المناسب للتعامل مع أية ظروف بدليل أن غياب رمضان صبحي نجم الفريق لم يؤثر على مشوار الفريق سواء محليا أو افريقيا، حيث استمر الفريق في تحقيق الانتصارات ومواصلة مشواره في البطولتين.

وتمنى فايلر استكمال مسابقة الدوري التي يتربع فريقها على قمتها ويقدم مستويات مميزة خلال هذه البطولة ، كمشددا على أنه سيشعر بالإحباط لو تم إلغاء المسابقة، بعدما باتت فرصة فريقه في جني اللقب مهمة للغاية.