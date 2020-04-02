شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: النوايا الحسنة تنصب حارس الأهلى "نمبر 1" محليا ودوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد الشناوي حارس مرمى الأهلى استحق لقب الأفضل في المباريات التي شارك فيها مع االمنتخب منذ أن حجز مقعدًا في تشكيل الفراعنة، فمنذ التمثيل الدولي الأول في المباراة الودية التي جمعت مصر والبرتغال استعدادًا لكأس العالم بروسيا العام الماضي، ثبت محمد الشناوي أقدامه مع منتخب مصر ليحجز مكانًا ظل شاغرًا وسببًا في حيرة المدربين منذ تقدم سن عصام الحضري وعدم وجود البديل المناسب للسد العالي.

وسجل الشناوى نموذجا جديدا فى كيفية العمل الصامت والإخلاص فى تأدية الأدوار حتى ظفر بما يستحقه كل من كد وعرق، ولعبت جميع الظروف المحيطة من أجل مكافأته على دوره الصامت، حتى أصبح حارس مصر الأوحد فى المونديال، وحامى عرين نادى القرن الإفريقى.

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وكان أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى قد أسدل الستار على مسيرته الكروية مع ناديه بعد فترة استمرت أكثر من 12 سنوات، بعدما أعلن ظهر اليوم انتقاله بشكل رسمى إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل مكتفيا بالفترة التى قضاها داخل جدران النادى الأحمر.

وكانت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محمود الخطيب وعضوية كل من خالد بيبو وزكريا ناصف قد عقدت ثلاث جلسات مع أحمد فتحى، اثنتين مع نادر شوقى وكيل أعماله السابق الذى قام بفسخ تعاقده مع اللاعب اليوم، وواحدة مع اللاعب نفسه أول أمس الذى طلب وقتها مهلة 48 ساعة للتفكير ليعلن اليوم انتهاء مشواره مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الحالى.