شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يتعرض للسرقة رغم حظر التجول ويعلق: حسبى الله ونعم الوكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عمرو جمال، مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش، صورة لسيارته مكسورة عبر حسابه على إنستجرام وعلق قائلا، "حسبى الله ونعم الوكيل". وفسر غزال الأهلى الصورة لـ"الخليج 365" فى تصريحات خاصة قائلا، "العربية تعرضت للكسر وسرقة محتوياتها بالكامل".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فرض حظر التجوال سواء الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى.

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وتحول فيروس كورونا إلى وباء فى الأيام الماضية ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، وخصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وفى وقت سابق طالب عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش، المصريين بضرورة عدم الاستهانة بهذا الوباء لتخطى هذه المحنة الصعبة. وقال عمرو جمال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ابدأ بنفسك واحمى بلدك من هذا الوباء..ربنا يحفظ مصر من كل شر" وأسفر هذا الوباء، عن تأجيل معظم الدوريات الأوروبية والعربية الكبرى بشكل اضطرارى بعد ظهور إصابة بعض لاعبى الأندية بكورونا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى. كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.