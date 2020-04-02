شكرا لقرائتكم خبر عن بيت العيلة.. عائلة الغنام: نصائج نجم الأهلى لأبنائه "مفيش نزول أو زيارات" والتواصل فيديو كول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل حظر التجول وتوقف النشاط الرياضى فى الفترة الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا بمختلف دول العالم، والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين، الخليج 365 يتواصل مع عائلات الرياضات المختلفة لمعرفة كيفية تعاملهم مع الوضع الراهن، وكيف يقضون يومهم.

عائلة اليوم هى عائلة الغنام ، و التى تتكون من طه الغنام نجم سلة القلعة الحمراء فى العصر الذهبى، وطارق الغنام لاعب الفريق السابق والمدير الإدارى الحالى للفريق، بالإضافة إلى رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة .

وتقضى عائلة الغنام أوقاتها فى فترة الحظر فى المنزل، حيث يقيم الغنام الكبير فى منزله، بينما يقيم طارق مع زوجته وأولاد، وكذلك رحاب الغنام، فى ظل تفشى الفيروس، والإجراءات الاحترازية لتجنب كورونا .

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ويتواصل أفراد العائلة عن طريق الفيديو كول، للاطمئنان على بعضهم البعض، والبقاء فى المنزل حفاظا على سلامتهم.

ويتوجه الغنام الكبير بالنصائح إلى أبنائه وأحفاده، قائلا، "مفيش نزول، مفيش زيارات"، مطالبهم بالتحمل حتى نستطيع المرور من هذه الأزمة، ومتمنيا أن تمر هذه الأيام على خير لكل المصريين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عدداً من القرارات المهمة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.