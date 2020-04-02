هل خسر أحمد فتحى تكريما ومهرجان اعتزال برعاية الأهلى بسبب 5 ملايين جنيه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أحمد فتجى إسدال الستار على مسيرته الكروية مع النادى الأهلى وإعلانه الرحيل بعد الخلاف على التفاصيل المادية بشأن تجديد عقده مع القلعة الحمراء ليخسر الجوكر بعض التكريمات كمهرجان الاعتزال وغيرها مقابل بعض الملايين.

الساعات القادمة من المتوقع أن تشهد انضمام أحمد فتحى لنادى بيراميدز، الذى عرض عليه 16 مليون جنيه، أعلى 5 ملايين جنيه من عرض النادى الأهلى، فهل خسر الجوكر تكريم ومهرجان اعتزال مقابل 5 ملايين جنيه؟.

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وعلى مستوى الألقاب توج "الجوكر" بـ 19 بطولة مع الأحمر، بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.

وبدأ فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015.