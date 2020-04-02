شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر استمرار صرف راتب سعيد الجدى.. ومرتضى منصور يتحمل علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، استمرار صرف راتب سعيد الجدى نجم القلعة البيضاء السابق الذى يعانى من أزمة صحية كبيرة جعلته يلزم الفراش فى منزله.

سعيد الجُدي أحد نجوم الجيل الذهبى للقلعة البيضاء فى عقد السبعينيات، وكان يعمل مدربا بقطاع الناشئين بالزمالك منذ عدة أعوام حتى الشهور الأخيرة قبل تعرضة لوعكة صحية.

وأكد مرتضى منصور أن الزمالك يقف بجوارأبنائه فى أزماتهم، لذا قرر استمرار صرف راتبه الشهرى دون توقف، مع تحمله بصفة شخصية علاجه حيث يتواصل أحمد مرتضى مع أسرة الجدى.

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كما قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك تعيين زوجة اللاعب الراحل علاء على لاعب الفريق الكروي الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض بالنادي .



سعيد الجدى فى الجيل الذهبى للزمالك

جاء ذلك بعد عرض تقرير معها من منزلها عقب اشهر من رحيل اللاعب الشهير

وروت زوجة الراحل علاء علي نجم الزمالك السابق، الأيام الأخيرة في حياة زوجها، قبل رحيله بسبب مرض السرطان والت: بدأ علاء في شكواه من صداع مزمن ولم نكن نتخيل إصابته بالسرطان، حيث أثبتت أشعة الرنين المغنطيسي إصابته بورم خبيث فى المخ ونشط مع الوقت وتدهورت حالته فجأة حتى وافته المنية وحصل على راحة من معاناة الألم.

وأضافت، "أشكر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على توفير معاش شهري لنا ، وأنهت تصريحاته مبديةً اندهاشها من عدم تقديم أي دعم أو مساندة من باقي الأندية التي لعب علاء علي بقميصها وعلى رأسهم سموحة.