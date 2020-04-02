تقرير.. كيف فوت الأهلي فرصة الاستفادة من فتحي قبل التجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في 30 أكتوبر من العام الماضي، خرج أحمد فتحي ليعلن أنه تلقى عرضًا مغريًا من جانب بيراميدز، مشددًا أنه لم يحدد شروطًا مالية على إدارة النادي للتجديد مع الأهلي.

هذه التصريحات جاءت بعد مباراة السوبر المصري أمام الزمالك والذي انتهى لصالح الأهلي (3-2) ليؤكد فتحي أنه من المستحيل أن ينتقل إلى نادي منافس.

والآن حسم فتحي مستقبله مع الأهلي بعدما رفض تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري مفضلاً اتخاذ خطوة أخرى في مشواره ليخسر النادي الأحمر الاستفادة من اللاعب فنيًا بحسب رغبة السويسري رينيه فايلر بجانب المادية في ظل وجود محاولات سابقة للحصول على خدمات "الجوكر".

- عرض مغري من بيراميدز:

قبل نهاية عقده بعام أعلن أحمد فتحي عن وجود محاولة من جانب بيراميدز للحصول على خدماته بعدما كان المقابل المادي كبير على حد قوله.

فتحي أضاف في تصريحات عبر شاشة "أون سبورت" :"وصل إلى النادي عرض مغرٍ من بيراميدز من أجل التعاقد معي قبل مباراة السوبر، وكان المقابل المادي كبير، وراتبي أكبر من الذي أتقاضاه مع الأهلي".

وأضاف: "تحدثت مع الكابتن سيد عبدالحفيظ (مدير الكرة بالأهلي) بشأن عرض بيراميدز، أنا مرتبط بعقد مع النادي وكلما احتجني النادي سأستمر معه، الأهلي بيتي ويستحق التضحية، اللعب لأي فريق منافس للأهلي مستحيل".

- محاولة من الشباب:

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في يناير من عام 2018، دخلت إدارة الشباب السعودي في مفاوضات مع الأهلي من أجل انتداب أحمد فتحي ولو سبيل الإعارة.

إدارة رفضت الاستغناء عن اللاعب حيث كان يقود الفريق من الناحية الفنية حسام البدري الذي تمسك بلاعبه نظرًا لعدم الوجود البديل.

وكان مصدر بالنادي الأهلي كشف وقتها في تصريحات لـ"يلا كورة" أن إدارة ناديه ستوافق على رحيل فتحي على سبيل الإعارة لكن الصفقة لم تتم.

فتحي تحدث عن هذا العرض خلال تصريحاته عبر شاشة "أون سبورت" :"طلبت من سيد عبد الحفيظ أن يتم تقديري ماديًا، حسام البدري رفض وقتها احترافي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر رغم رغبتي في خوض التجربة، لكني احترمت رأي النادي وجددت تعاقدي".

وأتم ظهير أيمن الأهلي تصريحاته قائلاً: "الشباب السعودي أراد ضمي على سبيل الإعارة براتب بلغ مليون و300 ألف دولار، وكان من السهل السماح لي بالرحيل بعدما حسمنا لقب الدوري وقتها، لكن طلبي قوبل بالرفض".

- رغبة من الزعيم:

محاولة سعودية أخرى وتحديدًا من الهلال في عام 2013 حيث حاولت إدارة "الزعيم" الحصول على خدمات اللاعب بحسب تقارير صحفية سعودية.

وبحسب صحيفة "المدينة"، فإن اللاعب عقد جلسة مع مسئولي من جانب الهلال من أجل الانتقال إلى فريق العاصمة السعودية في يناير.

الصحيفة نقلت تصريحات عن موكله السابق ممدوح الساعاتي بعدما قال إن وجهة فتحي القادمة هيّ الدوري السعودي.