يوفنتوس يدعم لاعبه المصاب بـ كورونا بتمديد عقده

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي، تجديد عقد لاعبه الفرنسي، بليز ماتويدي لـصيف2021، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري. ويتلقى ماتويدي بطل العالم مع المنتخب الفرنسي، العلاج حاليًا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للعزل الطبي. وأنضم صاحب الـ33 عامًا، لصفوف اليوفي في الانتقالات الصيفية لعام 2017، قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة بلغت 25 مليون يورو. Advertisements

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