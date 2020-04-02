لاعب تشيلسي : لقد تعافين من كورونا والأن أشعر بتحسن

أكد الإنجليزي كالوم هودسون اودوي لاعب تشيلسي الحالي ، تحسن حالته الصحية وتعافيه من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد أن أثبتت التحاليل في الفترة الماضية إصابته بالفيروس.

وقال أودوي في تصريحات صباح اليوم الخميس نشرها الحساب الرسمي لنادي تشيلسي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: " الأن أشعر بتحسن حالتي الصحية واتلتعافي اغلتام من فيروس كورونا الذي أصيبت به،

لقد استعدت كامل لياقتي البدنية، أشعر بالعودة إي نفسي مجددا، الأن كل شئ جيد".

يذكر أن نادي تشيلسي قد أعلن في 13 مارس الماضي إصابة لاعبه كالوم هودسون أودوي بفيروس كورونا الوبائي، بعد أن أجري التحاليل التي أثبتت إيجابيتها.