منشد ابداع والتهامى فى حفلات مسرح وزارة الشباب والرياضة أونلاين

أنهت وزارة الشباب والرياضة استعداداتها لبث حفلتين للانشاد الديني على الهواء مباشرة اليوم الخميس وغدا الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساء وذلك على قناة اليوتيوب التى تبث عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة على الرابط التالى www.emys.gov.eg
ويحي الحفل الاول الذى يبث اليوم المنشد محمد طارق الفائز بجائزة ابداعالخامس للجامعات والحاصل على المركز الاول بجائزة منشد الشارقه عام 2019
وفى نفس الموعد غدا الجمعه فى تمام الثامنه مساءا سوف يذاع الحفل الذى يحييه المنشد محمود ياسين التهامى بمصاحبة أوركسترا وزارة الشباب والرياضه ومشاركه فرقة الحفل الدينى للفائزين بمسابقة ابداع الإنشاد الدينى بالتعاون مع شركة اورانج تحت شعار خليك فى البيت
يأتى ذلك فى ضوء إقامة وزارة الشباب والرياضة للعديد من الأنشطة والفعاليات من خلال الوسائل الإلكترونية وبثها مباشرة من خلال الوسائل التابعة للوزارة عبر البوابة الإلكترونية لاتاحة مشاهدتها للشباب والأسر المصرية من المنازل.
وذلك فى إطار تعليق الأنشطة والفعاليات واتاحتها الكترونيا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
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