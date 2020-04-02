منشد ابداع والتهامى فى حفلات مسرح وزارة الشباب والرياضة أونلاين

أنهت وزارة الشباب والرياضة استعداداتها لبث حفلتين للانشاد الديني على الهواء مباشرة اليوم الخميس وغدا الجمعة فى تمام الساعة الثامنة مساء وذلك على قناة اليوتيوب التى تبث عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الشباب والرياضة على الرابط التالى www.emys.gov.eg

ويحي الحفل الاول الذى يبث اليوم المنشد محمد طارق الفائز بجائزة ابداع