زيدان يضع 12 لاعبًا في قائمة الراحلين عن ريال مدريد

حدد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة تضم 12 لاعبًا من الفريق الراحلين عن الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ذكرت صحيفة الصن الإنجليزية في تقرير لهاصباح اليوم الخميس أن زين الدين زيدانة يريد تقليص عدد اللاعبين الموجودين في صفوف ريال مدريد الآن التي وصل عددهم إلى 37 لاعبًا، وأكدت الصحيفة أن زيدان يريد تقليل هذا العدد ليصل إلى 25 لاعبًا.
أضافت الصحيفة أن لوكا مودريتش وجاريث بيل وجيمس رودريجز سيكونان ضمن تلك القائمة، إضافة إلى داني سيبايوس المعار إلى أرسنال حاليًا، وأبدي الجانرز رغبتهم في بقاء اللاعب ضمن صفوفهم.
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