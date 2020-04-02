تعرّف على أجر نجمي العرب محمد صلاح ورياض محرز

كشف موقع "سبورت مول" الإنجليزي عن أجور بعض من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا، وسط دراسة العديد من الأندية الإنجليزية تخفيض رواتب اللاعبين، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، والأزمة المالية، على خطى الأندية الإسبانية والإيطالية،

بعدما نجحت إدارة ناديي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في الاتفاق مع اللاعبين حول تخفيض الرواتب بشكل رسمي.

وبحسب موقع "سبورت مول" كشف عن أجر نجمي العرب، محمد صلاح جناح ليفربول، والجزائري رياض محرز

لاعب مانشستر سيتي، حيث يتقاضى، الأول مبلغ 200 ألف يورو أسبوعيًا، والثاني يتقاضى 120 ألف يورو أسبوعيًا.

يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تخفيض أجور اللاعبين أيضًا وسط الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها أخيرًا، بسبب إيقاف الأنشطة الرياضية، وسط تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن عودة النشاط الكروي، سيكون مرهونًا بسلامة وصحة الجميع، وتخطي الوباء العالمي المنتشر.