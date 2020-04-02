أحمد شوبير: الأهلي يتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل الموسم المقبل

أكد الإعلامي أحمد شوبير، صباح اليوم الخميس، أن الأهلي سيتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل الموسم المقبل، بعيدًا عن مركز حارس المرمى.
قال أحمد شوبير، عبر إذاعة أون سبورت إن الأهلي سيتعاقد مع لاعبين في صفقتين من العيار الثقيل بالموسم المقبل، بعيدًا عن مركز حارس المرمى.
أضاف شوبير: بأن رينيه فايلر، المدير
وتابع شوبير، أن معارين الأهلي سيعودون لتدعيم صفوف الفريق مره أخرى، أبرزهم أكرم توفيق وصلاح محسن وعمار حمدي.
يذكر أن المستشار تركي آل شيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي، وعد بأن الأهلي سيجري صفقات ثقيلة لتعويض المراكز، التي رحلت عن الفريق في الفترة الأخيرة.
ورحل عن الأهلي في الأيام القليلة الماضية كل من شريف إكرامي بناءً على رغبته وبسبب عدم مشاركاته مع الفريق ، وأحمد فتحي الذي رحل عن الأهلي بناءً على رغبة أيضًا ، وحسام عاشور الذي لم يحسم قراره بالاعتزال رسميًا حتى الآن.
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