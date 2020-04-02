وزير الرياضة يلتقي رئيس اللجنة البارلمبية المصرية

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتورة حياة خطاب، رئيس اللجنة البارلمبية المصرية، بحضور الدكتور عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضية. ناقش الاجتماع خطة استعداد اللجنة خلال فترة التوقف الحالية، والاستعداد لدورة الألعاب البارلمبية، المقرر إقامتها في الفترة من ٢٤ أغسطس حتى ٥ سبتمبر ٢٠٢١.

وفِي هذا الصدد قال وزير الشباب والرياضة إن الوزارة داعمة بشكل كامل لأبطال مصر البارلمبيين وندرس الاستعداد بشكل جيد واستثمار فترة التوقف في كيفية وضع خطة شاملة لهؤلاء الأبطال الذين دائمًا ما يصنعون الفارق بإنجازاتهم التى سطرت سجل

وأضاف صبحي بأن الوزارة على تواصل كامل وتنسيق تام مع جميع أطراف المنظومة الرياضية، مؤكدًا دور كل من اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، واللجنة البارلمبية، برئاسة الدكتوره حياة خطاب، وأيضًا كل الاتحادات الرياضية والاتحادات البارلمبية، في بناء خطط بديلة لاستثمار فترة توقف كل الأنشطة والأحداث والفعاليات الرياضية العالمية والقارية، وتهيئة واستعداد أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب والحفاظ على مستواهم.

وجدد وزير الرياضة دعوته بالتزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي نادت بها الحكومة لمواجهة

الوزارة داعمة بشكل كامل لأبطال مصر البارلمبيين وندرس الاستعداد بشكل جيد واستثمار فترة التوقف في كيفية وضع خطة شاملة لهؤلاء الأبطال الذين دائمًا ما يصنعون الفارق بإنجازاتهم التى سطرت سجل الرياضة المصرية.وأضاف صبحي بأن الوزارة على تواصل كامل وتنسيق تام مع جميع أطراف المنظومة الرياضية، مؤكدًا دور كل من اللجنة الأولمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، واللجنة البارلمبية، برئاسة الدكتوره حياة خطاب، وأيضًا كل الاتحادات الرياضية والاتحادات البارلمبية، في بناء خطط بديلة لاستثمار فترة توقف كل الأنشطة والأحداث والفعاليات الرياضية العالمية والقارية، وتهيئة واستعداد أبطال مصر الرياضيين في مختلف الألعاب والحفاظ على مستواهم.وجدد وزير الرياضة دعوته بالتزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي نادت بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد

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