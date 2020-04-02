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الزمالك ينفي وجود عروض خارجية لأبوجبل وعواد

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 أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن ما تردد عن وجود عروض احتراف لبعض اللاعبين، من بينهم محمد أبوجبل ومحمد عواد، لا أساس له من الصحة.

 أضاف أمير مرتضى، أن الجهاز الفنى متمسك بالقوام الأساسى للفريق ولم يحدث أن تحدث معه كارتيرون فى الفترة الأخيرة عن الاستغناء عن أى لاعب، خصوصًا

أن الجميع الآن فى إجازة بسبب الظروف التى نمر بها للوقاية من فيروس ، مشدداً على أن اللاعبين صرفوا جزءًا من مستحقاتهم المالية أخيراً، حيث تم تحويلها إلى حساباتهم بسبب عدم وجودهم فى النادى.
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