خبير البومزا يعلن عن بطولة «تحدي اونلاين» للاعبي التايكوندو

أعلن خبير البومزا المصري أحمد خضر على صفحة «بومزا مصر» Egy Poomsae عن تنظيم بطولة «تحدي البومزا أونلاين» للاعبي التايكوندو في مصر أو في الخارج.
ويهدف أحمد خضر من تنظيم البطولة منح اللاعبين هدف من أجل استمرارهم في التدريب في المنزل خلال فترة الحظر المنزلي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتقام منافسات البطولة لجميع المراحل العمرية (كاديت، وناشئين، وكبار، وماستر) وتقسم كل فئة عمرية
وفكرة البطولة تقوم على أن يؤدي اللاعب البومزا المطلوبة منه حسب شروط البطولة في منزله ويتم تصويره أثناء أداءه البومزا ببدلة التايكوندو ويتم إرسال الفيديو دون أي تعديل أو إضافة في الموعد المحدد.
تبدأ الصفحة في استقبال الفيديوهات خلال الفترة من 10 إبريل حتى 14 إبريل، وتعرض على مجموعةمن خبراء اللعبة، ويتم الإعلان عن أفضل 8 لاعبين في كل مرحلة عمرية يوم 15 إبريل، ويتم عرض فيديوهات أفضل 8 لاعبين على الصفحة الرسمية وفتح باب التصويت خلال الفترة من 20 إلى 25 إبريل، ويتم إعلان النتائج وتقديم شهادات المراكز على الصفحة الرسمية يوم 27 إبريل.
الجدير بالذكر أن هذا الحدث مجهود شخصي من أحمد خضر ولا يتبع أي جهة رسمية والتسجيل في البطولة مجانا بدون أي رسوم للاشتراك فهدف البطولة ليس الربح بل تفاعل الممارسين في الظروف الحالية.
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