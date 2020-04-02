الزمالك يرفض رحيل حارسه الشاب محمد صبحي

حسم مجلس إدارة النادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور وإدارة الكرة، موقف حارس الفريق الشاب محمد صبحى من الرحيل عن النادي بعد تلقيه عروضًا في الفترة الأخيرة.

أكدت الإدارة تمسكها به ورفض جميع العروض التى تلقاها اللاعب من بعض الأندية، سواء بالبيع أو الإعارة، حيث يرى النادى أنه لا مجال لرحيل الحارس فى

فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظراً لحاجة الفريق له.

ويعد محمد صبحي من الحراس الشباب المميزين، بعد تألقه اللافت مع المنتخب الأولمبي، وحصده لبطولة أفريقيا للشباب، فضلًا عن تتويجه بجائزة أفضل حارس في البطولة الأفريقية.