يُراقب فريق “تشيلسي وتوتنهام” وضع لوكا يوفيتش من بعيد، بينما آرسنال مستعد لبيع أوباميانج مقابل كارثة ريال مدريد.

وتعاقد النادي الملكي مع “لوكا يوفيتش” قادمًا من صفوف “آينتراخت فرانكفورت” في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 60 مليون يورو، من أجل خلافة “كريم بنزيما” في الخط الأمامي، لكن المهاجم الصربي أصبح عبأً على زيدان الذي لم يجد له مكانًا ضمن تشكيلة الفريق الأساسية.

وأصبح يوفيتش مغضوبًا عليه في مدريد، بعدما كسر قواعد الحجر الصحي في وطنه صربيا، من أجل حضور حفل عيد ميلاد صديقته، وأصدر اللاعب اعتذارًا رسميًا بعدها حتى تهدأ الأمور.

ويتطلع “ميكيل آرتيتا” إلى التعاقد مع يوفيتش، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل المهاجم الجابوني “بيير إيميريك أوباميانج” الذي يتطلع إلى مغادرة ملعب الإمارات هذا الصيف.

وأظهر اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا جميع الصفات التي يريدها آرتيتا، حيث يمكنه قيادة هجوم آرسنال لفترة طويلة.

آرسنال مستعد لبيع إيميريك أوباميانج

وتخطط إدارة الفريق اللندني من أجل بيع أوباميانج في الميركاتو الصيفي المُقبل بعدما رفض اللاعب تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في صيف 2021، ويخشى مسؤولي آرسنال تكرار تجربة “آرون رامسي”، الذي رحل بدون مقابل في الموسم الماضي إلى “يوفنتوس“.

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ويستعد آرتيتا إلى استثمار العائد المادي من وراء عملية بيع أوباميانج، من أجل استقطاب “لوكا يوفيتش”، الذي يمكن أن يكون متاحًا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع ان يواجه المدفعجية منافسة شرسه من “تشيلسي وتوتنهام” الذين يراقبون وضع يوفيتش في الوقت الحالي، تمهيدًا للدخول في مفاوضات مع ريال مدريد.

وكان فريق “تشيلسي” قريب من التعاقد مع يوفيتش اثناء فترة حرمان النادي من التعاقدات، ورفض المهاجم الإنتظار حتى تنتهي عقوبة النادي ليقرر فرانكفورت بيعه إلى مدريد.

ويستهدف “فرانك لامبارد” المدير الفني للبلوز تعزيز الخط الهجومي للفريق، حيث من المتوقع أن يغادر “أوليفييه جيرو” ستامفورد بريدج، تاركًا تامي أبراهام المهاجم الوحيد المعترف به من قبل المدرب الإنجليزي.

بينما يكثف “توتنهام” جهوده في الفترة الأخيرة في سوق الإنتقالات من أجل امداد “جوزيه مورينيو” بالعديد من الخيارات، لملء الفراغ الذي خلفته إصابات “هاري كين” المتكررة في صفوف الفريق.