أليسون بيكر يستعرض ويقلد حركة رونالدو.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعرض النجم البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب البرازيلي، مهاراته من خلال رمي الكرة بيده بدقة كما يفعل في المباريات الرسمية لبناء الهجمات بسرعة.

حارس فريق ليفربول نشر مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، في فترة تجميد النشاط الكروي الحالية، بسبب تفشي جائحة كورونا.

الحارس ظهر وهو يرمي الكرة بدقة إلى سطح منزله، واحتفل بعدها على الطريقة الشهيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، عند الاحتفال بأهدافه.

Advertisements

عدد كبير من لاعبي كرة القدم حول العالم يقومون كل على طريقته بأنشطة رياضية لكي يحافظوا على لياقتهم البدنية، نت خلال وجودهم حاليا في المنازل في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

نادي ليفربول كان قد أصدر تصريحات سابقة قال فيها إن أليسون بيكر أفضل حارس في العالم حاليا، وذلك من خلال 6 أمثلة قادت “الريدز” إلى الفوز بعدد من المبارايات وحصد النقاط خلال المواجهات في البطولات المختلفة، حيث حصد جائزة “The Best” لأفضل حارس مرمى في العالم بعام 2019 والتي تمنحها “فيفا” كل عام للأفضل.

ليفربول أضاف، هو حارس مرمى لا يخاف ويلتزم بقراراته.. هو لا يتردد طالما اتخذ القرار، هذه هي أهم عناصر حراسة المرمى، لا تخاف، اقرأ اللعب، اتخذ القرار.