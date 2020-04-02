باولو ديبالا لرونالدو: نكرهك في الأرجنتين.. تعرف على رد الأخير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، عن موقف جمعه بزميله في الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

اللاعب الأرجنتيني أكد أن نظرته لزميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تغيرت تماما بعد انتقال الأخير إلى “البيانكونيري” خلال صيف 2018.

ديبالا قال في تصريحات أبرزها موقع “توتو ميركاتو”: على الصعيد الشخصي باتت نظرتي إيجابية نحو رونالدو، فلم أكن أعرفه من قبل.. عندما وصل رونالدو إلى يوفنتوس، وجدته شخصا ممتازا، اجتماعيا جدا وودودا للغاية سواء داخل غرفة الملابس أو خارجها، فهو دائما متوفر، بعكس المعتاد عن اللاعبين من مستواه.

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نجم منتخب الأرجنتين روى حديثًا دار بينه وبين كريستيانو في وقت سابق، قائلا: خلال رحلة جلست للتحدث مع رونالدو وأخبرته: أنت تعرف، أنا صادق، في الأرجنتين نكرهك قليلا بسبب طريقتك، لكنك فاجأتني بالفعل فقد قابلت شخصا آخر.

وأضاف: ابتسم رونالدو ورد قائلا: أنا أعرف ذلك، لكنني معتاد على تلقي مثل هذه الانتقادات.

يشار إلى أن رونالدو كان قد انضم لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، في صيف عام 2018، قادما من ريال مدريد الإسباني، في صفقة وصلت قيمتها إلى 105 ملايين يورو.