مهارات رائعة لجاريث بيل بكرة الجولف.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو ان النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب وسط مهاجم الفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، مغرم بشدة برياضة الجولف، كونه يستغل أي وقت فراغ له لممارستها حتى لو في المنزل.

جناح ريال مدريد، يواصل التأكيد على أن هوسه وشغفه برياضة الغولف أكبر من عشقه لكرة القدم، التي كان في وقت من الأوقات واحدا من أفضل لاعبيها وأغلاهم سعرا.

لاعب منتخب ويلز نشر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مقطع فيديو له وهو ينفذ “تحدي الجولف”، حيث قام بتنطيط كرة الجولف بقدميه وبرأسه وبعصا الجولف وأظهر مهارات فائقة.

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لاعب الريال علق على الفيدية قائلا: شكرا لترشيحي لتحدي الجولف، أنا أرشح نيل هوران، وجيمس كلارك، دعونا نرى ما لديكم.

جاريث بيل البالغ من العمر 30 عاما، كان قد أفصح أكثر من مرة أنه مهووس برياضة الجولف، حتى أن الأمر كان يصل معه إلى ترك تدريبات فريقه ريال مدريد، والذهاب إلى ممارسة هذه الرياضة.

كانت تقارير إسبانية قد ذكرت الشهر الماضي أن ريال مدريد يريد التخلص من جاريث بيل في الصيف، ولكنه يجد صعوبة كبيرة في سعر مناسب له، وفي ناد يوافق على دفع راتبه الكبير.