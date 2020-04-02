عصابة تقتحم منزل أشلي كول وتسرق مجوهرات زوجته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض منزل اللاعب الإنجليزي الدولي السابق أشلي كول، مدافع فريق تشيلسي وأرسنال سابقا، لسطو مسلح من قبل عصابة مقنعة، اعتدت عليه وسرقت العديد من المحتويات الثمينة.

صحيفة “ميرور” البريطانية، كشفت عن حدوث الواقعة في شهر يناير الماضي، مع استمرار التحقيقات حول هذه القضية حتى الآن للبحث عن هذه العصابة.

الصحيفة أوضحت أن مجموعة من أشخاص مقنعين اقتحموا منزل كول، وقاموا بسرقة بعض المجوهرات باهظة الثمن، وهناك أنباء غير مؤكدة حول قيامهم بربطه وتهديده بالقتل.

مصدر قال في تصريحات، كانت تجربة مرعبة، بدا اللصوص محترفين للغاية، وعرفوا بالضبط ما يفعلونه، يجب أن يكونوا قد استهدفوا أشلي تحديدا، وقاموا بمعاينة المكان مسبقا.

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الشرطة استجوبت جيران أشلي كول فيما يتعلق بعملية السطو، حيث قال أحدهم في تصريحات، يبدو أن الشرطة تأخذ الأمر على محمل الجد، ونحن نعيش على حافة الهاوية منذ تلك الواقعة.. الشرطة لم تذكر اسم أشلي كول حين استجوبونا، لكن الجميع هنا يعرف أن منزله كان المستهدف، لابد أن الأمر كان مرعبا.

جار آخر قال لقد حدث ذلك منذ فترة، وبدا أن الشرطة تريد إبقاء الحادث سرا، طلبوا منا ألا نتحدث، لكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك لأن كول شخصية بارزة، أو لأنهم كانوا قلقين من أن تعود العصابة وتضرب من جديد.

شرطة منطقة ساري أصدرت بيانا مقتضبا جاء فيه: لا يزال التحقيق جاريا بعد عملية سطو مسلح يوم 21 يناير.. اقتحم اللصوص العقار من البوابة الخلفية، في حوالي الساعة 9:45 مساء، وقام المشتبه بهم بتفتيش العقار قبل الهروب بكمية من المجوهرات.

بيان الشرطة أضاف: تم وصف اللصوص بارتداء ملابس مموهة وقفازات وأقنعة، التحقيق لا يزال جاريا.

يذكر أن آشلي كول (39 عاما) اعتزل كرة القدم العام الماضي، بعد أن خاض آخر تجربة في مسيرته الاحترافية مع فريق ديربي كاونتي.