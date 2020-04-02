أنطوان جريزمان من الحجر الصحي: خاب أملي.. لا أستطيع التحمل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب وسط مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه يفتقد كرة القدم كثيرا، بينما يلازم منزله بسبب الحجر الصحي من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

أنطوان جريزمان، قال خلال في دردشة مع متابعيه عبر الإنترنت: الحجر يسير بشكل جيد.. أفتقد كرة القدم كثيرا لكن لا نستطيع القيام بأي شيء.

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اللاعب الذي توج مع منتخب بلاده فرنسا بمونديال كأس العالم في روسيا 2018 أضاف، لقد خاب أملي من جراء تأجيل كأس أوروبا 2020، لكن الأمر أفضل بهذه الطريقة لأننا نعاني من إصابات كثيرة هذا الموسم.

وعن كيفية تمضية أيامه في المنزل خلال الآونة الأخيرة قال جريزمان، لدينا الوقت لممارسة الكثير من الرياضات، سيستمر الأمر كذلك على مدى 30 يوما على الأقل، لا أدري متى يعاود الدوري.. ولا متى نعاود التدريبات.

لاعب أتلتيكو مدريد السابق، اعتبر أن أفضل مباراة خاضها كانت مواجهة أرسنال مع أتلتيكو مدريد (فريقه السابق) في نصف نهائي الدوري الأوروبي، قائلا: أنا فخور جدا بدفاعي عن ألوان أتلتيكو مدريد.