كورونا يتسبب في الإفراج عن رئيس اتحاد كرة القدم البرازيلي السابق جوزيه ماريا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسببت الإجراءات الوقائية التي تتخذ لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”، في إطلاق سراح جوزيه ماريا مارين، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم السابق المحبوس في تحقيقات فساد داخل الاتحاد الدولي (الفيفا) في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.

ووفقا لـ”رزيترز” قالت القاضية باميلا كيه. تشين، إنها أطلقت سراح رئيس الاتحاد البرازيلي السابق، ضمن إجراءات انتشار وباء فيروس كورونا.

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كانت عدة محاكم في أماكن عدة بالولايات الأمريكية قررت إطلاق سراح العديد من السجناء بسبب الانتشار السريع للوباء ومن أجل الحد من العدوى.. حيث كان مارين يقضي عقوبة الحبس أربع سنوات وكان من المفترض أن تنتهي الفترة في ديسمبر

تشين قالت في حكمها إن العمر المتقدم لمارين البالغ عمره 87 عاما وتدهور حالته الصحية وارتفاع خطورة توابع انتشار “كوفيد-19” إلى جانب تنفيذ 80 بالمئة من عقوبته الأصلية من بين أسباب إطلاق سراحه.. ولم توضح القاضية متى بالتحديد سيكون بوسع مارين مغادرة السجن.

مارين، الذي أدين في ديسمبر 2017 في قضايا الفساد، كان يتولى رئاسة اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم 2014 وضمن ثلاثة رؤساء سابقين للاتحاد البرازيلي أدينوا لكنه الوحيد الذي سُجن.